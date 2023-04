Wernigerode rüstet sich für die nächste Flut. Trotz knapper Kassen fließen Millionen in den Hochwasserschutz in Stadt und Ortsteilen. Wo Rückhaltebecken und Deich gebaut werden.

Wernigerode - Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, Schäden in Millionenhöhe. Das verheerende Hochwasser vom Juli 2017 hat den Wernigerödern deutlich vor Augen geführt, wie viel Schaden Wasser anrichten kann. Damit so etwas nicht wieder passiert, investiert die Stadt in den Hochwasserschutz. Gleich vier Bauprojekte in Wernigerode und den Ortsteilen werden 2023 angestoßen.