Wer möchte in Wernigerode und seinen Ortsteilen Garten und Hof gestalten? Die Volksstimme startet ihre traditionelle Aktion.

Wernigerode l Allerorten grünt und blüht die Natur in den schönsten Farben – jetzt gerade ist die beste Jahreszeit für Hof und Garten. Und es ist außerdem der richtige Zeitpunkt, um sich für die Teilnahme an „Höfe halten Hof“ zu bewerben. Hobbygärtner aus Wernigerode und den Ortsteilen sind erneut dazu aufgerufen, sich an der beliebten Gestaltungsaktion der Volksstimme und ihrer Partner zu beteiligen.

Seit vielen Jahren besucht die Harzer Volksstimme gemeinsam mit einem Team aus gestandenen Fachleuten Gartenfreunde und solche, die sich gerade auf den Weg machen. Die Experten mit dem sprichwörtlichen grünen Daumen freuen sich darauf, bisher unentdeckte Kleinode in Wernigerode sowie in Benzingerode Minsleben, Reddeber, Schierke und Silstedt kennen zu lernen.

Rat, Tipps und Hilfe

Ob es sich dabei um Höfe, Gärten oder andere liebevoll gestaltete Plätze und Ecken rund um das Haus handelt: Wer seine grünes Refugium der Öffentlichkeit vorstellen möchte, kann dazu die Redakteure der Harzer Volksstimme und die Gartenbauexperten einladen. Willkommen sind Privatpersonen ebenso wie Industriebetriebe und andere Firmen, aber auch Institutionen wie Schulen, Kindertagesstätten und Pflegeheime aus Wernigerode und den Ortsteilen.

Beim Vor-Ort-Termin in hof und Garten geht es auch um praktischen Rat und Hilfe. Die Experten aus der Stadtverwaltung, dem Bürgerpark und dem Förderverein Wernigeröder Gärten lassen die „Höfe halten Hof“-Teilnehmer gerne an ihrem Wissen und ihrer langjährigen Erfahrung teilhaben. Sie geben Hobbygärtnern fachkundige Anregungen und verraten Tipps und Tricks, mit denen sich die jeweiligen Lieblingsplätze noch schöner gestalten lassen.

Kontakt

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr bei der aktuellen Auflage von „Höfe halten Hof“ dabei sein wollen, dann melden Sie sich einfach in der Lokalredaktion der Harzer Volksstimme. Erreichbar ist sie unter Telefon (0 39 43) 92 14 26 oder per E-Mail an die Adresse: redaktion.wernigerode@volksstimme.de. Bitte geben Sie dabei zwecks Terminvereinbarung Ihre Telefonnummer an.