Hoteldirektorin im Interview Von Florian Silbereisen bis Wincent Weiss: Warum Promis dieses Hotel im Harz lieben

20 Jahre sind seit der Wiedereröffnung des Gothischen Hauses vergangen. Seither geben sich Promis und normale Gäste in dem Wernigeröder Nobelhotel die Klinke in die Hand. Im Interview verrät Hoteldirektorin Antje Märker, welche Marotten die Promis haben und was im Restaurant auf den Tisch kommt.