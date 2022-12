Hundesteuer: Wernigeröder protestierten gegen „massive“ Erhöhung

Wernigerode - In Wernigerode soll die Hundesteuer erhöht werden. Noch ist nichts in Sack und Tüten. Die endgültige Entscheidung soll in der Stadtratssitzung am Donnerstag (8. Dezember) fallen. Doch die Wogen unter den Hundefreunden kochen hoch. Es regt sich Protest in Wernigerode. Ein Protest mit Folgen?