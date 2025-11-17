weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Hitzige Diskussion auf Facebook: ICE-Halt in Wernigerode? Welche Alternativen Pendler stattdessen für Bahn im Harz fordern

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Polizisten sagen aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Polizisten sagen aus

Hitzige Diskussion auf Facebook ICE-Halt in Wernigerode? Welche Alternativen Pendler stattdessen für Bahn im Harz fordern

Volle Züge, lange Wartezeiten: Pendler aus dem Harz wollen keine ICE-Träume, sondern echte Verbesserungen auf der Schiene rund um Wernigerode. Welche Alternativen sie für eine bessere Bahn-Anbindung der Touristenstadt vorschlagen.

Von Holger Manigk 17.11.2025, 14:15
Am Wernigeröder Hauptbahnhof halten nur Züge der Regionalexpress-Linien 4 und 21 sowie der Harz-Berlin-Express.
Am Wernigeröder Hauptbahnhof halten nur Züge der Regionalexpress-Linien 4 und 21 sowie der Harz-Berlin-Express. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Als Touristenstadt braucht Wernigerode eine bessere Anbindung auf der Schiene vor allem bei Großveranstaltungen - darüber sind sich viele Harzer einig. Zuletzt wurde im Stadtrat wieder die Forderung nach einem ICE-Halt laut. Dabei gibt es bessere Alternativen, meinen Bahn-Pendler.