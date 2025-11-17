Liveticker
Hitzige Diskussion auf Facebook ICE-Halt in Wernigerode? Welche Alternativen Pendler stattdessen für Bahn im Harz fordern
Volle Züge, lange Wartezeiten: Pendler aus dem Harz wollen keine ICE-Träume, sondern echte Verbesserungen auf der Schiene rund um Wernigerode. Welche Alternativen sie für eine bessere Bahn-Anbindung der Touristenstadt vorschlagen.
17.11.2025, 14:15
Wernigerode. - Als Touristenstadt braucht Wernigerode eine bessere Anbindung auf der Schiene vor allem bei Großveranstaltungen - darüber sind sich viele Harzer einig. Zuletzt wurde im Stadtrat wieder die Forderung nach einem ICE-Halt laut. Dabei gibt es bessere Alternativen, meinen Bahn-Pendler.