Magdeburg, Deutschland
  Großvermieter im Harz: Illegale Abfallentsorgung: Versinken Wernigerodes Wohnviertel im Sperrmüll?

In mehreren Wohngebieten von Wernigerode stellen Menschen vermehrt ihren Sperrmüll illegal ab - ohne vorherige Anmeldung zur Abholung. Wie die beiden Großvermieter GWW und WWG gegen das Problem vorgehen und welche Konsequenzen Müllsündern drohen.

Von Elisabeth Koehli 16.11.2025, 14:30
Im Stadtfeld in Wernigerode entledigen sich Bewohner und Dritte häufig ohne vorherige Anmeldung von ihrem Sperrmüll.
Im Stadtfeld in Wernigerode entledigen sich Bewohner und Dritte häufig ohne vorherige Anmeldung von ihrem Sperrmüll. Foto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - Ausrangierte Matratzen, Schränke und Sofas: In mehreren Stadtgebieten in Wernigerode ist illegal abgestellter Sperrmüll ein Ärgernis für Bewohner und Vermieter. Ein Problem, das täglich wiederkehrt.