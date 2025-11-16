Großvermieter im Harz Illegale Abfallentsorgung: Versinken Wernigerodes Wohnviertel im Sperrmüll?
In mehreren Wohngebieten von Wernigerode stellen Menschen vermehrt ihren Sperrmüll illegal ab - ohne vorherige Anmeldung zur Abholung. Wie die beiden Großvermieter GWW und WWG gegen das Problem vorgehen und welche Konsequenzen Müllsündern drohen.
16.11.2025, 14:30
Wernigerode. - Ausrangierte Matratzen, Schränke und Sofas: In mehreren Stadtgebieten in Wernigerode ist illegal abgestellter Sperrmüll ein Ärgernis für Bewohner und Vermieter. Ein Problem, das täglich wiederkehrt.