Ilsenburg: Autozulieferer Thyssenkrupp Camshafts ändert Namen und rüstet sich für Zukunft 

Der Ilsenburger Autozulieferer Thyssenkrupp Camshafts hat seinen Namen geändert und heißt nun Thyssenkrupp Dynamic Components. Der Grund: Der Name Camshafts spiegelt nicht mehr das Geschäft des Automobilzulieferers wider.

Mitarbeiter des Automobillieferanten Thyssenkrupp Dynamic Components in Ilsenburg kontrollierern die Zylinderkopfhauben für Verbrennungsmotoren vor der Kundenauslieferung.

Ilsenburg - Zum ersten Oktober hat sich die in Ilsenburg ansässige Unternehmensgruppe des Automobillieferanten Thyssenkrupp Camshafts umbenannt. Der Name Camshafts, der auf Deutsch so viel wie Nockenwelle heißt, spiegele letztendlich nicht mehr das komplette Geschäft von Thyssenkrupp Camshafts wider, erklärt Fabian Herfurth, Strategieleiter des Unternehmens.