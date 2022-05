Ilsenburg bereitet Empfang für Medaillengewinner Toni Eggert vor

Die Stadt Ilsenburg bereitet sich schon jetzt auf die Rückkehr von Toni Eggert von den Olympischen Winterspielen in Peking vor. Ein frisch geplottetes Banner ist für den Silbermedaillengewinner schon wenige Stunde nach seinem Rennen am Ortseingang montiert worden.

Mit diesem Schild am Ortseingang wird Olympia-Sibermedaillengewinner Toni Eggert bei seiner Rückkehr nach Ilsenburg begrüßt.

Ilsenburg - Es wird nicht mehr lange dauern, bis die erste olympische Reisegruppe von den Olympischen Winterspielen in Peking nach Deutschland zurückkehrt. In diesem ersten Tross werden viele derer erwartet, deren Wettkämpfe bereits beendet sind. Und zu diesen zählt auch der Ilsenburger Toni Eggert, der zusammen mit seinem Rennrodel-Doppelpartner Sascha Benecken im olympischen Eiskanal in Yanqing gewann.