Die Bergstraße und die Waldhöhenstraße in Ilsenburg sind eine Herausforderung für den Winterdienst. Dafür gibt es jetzt eine Lösung.

Der neue Multicar Tremo ist in dieser Woche von der Lieferfirma an den Ilsenburger Bauhof übergeben worden.

Ilsenburg - Wer in Ilsenburg die Bergstraße oder die Waldhöhenstraße hinauf fährt, der hat schon bei trockener Fahrbahn Respekt vor deren steilen Anstiegen. Deshalb gehören unter anderem diese beiden Straßen zu den heikelsten Bereichen in Sachen Winterdienst und Schneefreiheit. Doch in diesem Winter stand der von der Stadt selbst organisierte Winterdienst dort auf wackligen Füßen.