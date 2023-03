Ilsenburg - Der Parkplatz vor der Ilsenburger Harzlandhalle war am Mittag bereits gefüllt. „Für einen Freitag, an dem die jungen Leute allgemein noch zur Arbeit gehen, ist hier schon richtig was los“, stellte beispielsweise Elektromeister Armin Lidke aus Danstedt fest, der mit seinem Unternehmen zu den Stammgästen der Messe gehört. Die Besucher hatten viele Frage rund um die Themen Photovoltaik und Solartechnik, und Lidke, der schon vor Jahrzehnten auf Solar setzte, hatte die passenden Antworten. Was ihm dagegen fehlt, sind zum einen Fachkräfte und zum anderen das benötigte Material.

