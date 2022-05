Ilsenburg will Flutopfern im Ahrtal weiter helfen

Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) hat die in Ilsenburg gesammelten Spenden in Heppingen übergeben. Nach seiner Rückkehr schildert er die Situation im Flutgebiet.

Denis Loeffke (rechts) informierte am Dienstagabend den Vorstand des Drübecker Heimatvereins und der Darlingeröder Jagdgenossenschaft von seinem Besuch in Heppingen.

Ilsenburg/Drübeck/Heppingen - Die in den vergangenen Wochen in Ilsenburg und Drübeck gesammelten Spenden für die Flutopfer an der Ahr sind bei den Empfängern angekommen. Darüber berichtet Stephan Schädel, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Darlingerode, der an einer kurzfristig anberaumten Beratung beim Drübecker Heimatverein „Wei Drübschen“ teilgenommen hatte. Neben ihm waren der Vorstand des Heimatvereins und Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) mit seiner Ehefrau Sibylle anwesend.