Ilsenburger sorgen für Strom in ukrainischer Partnerstadt

Gemeinsam mit ihren deutschen Freunden verladen die Ukrainer die Diesel-Generatoren. Alle fünf Geräte passten aber erst in den Transporter, nachdem die schützende Verpackung entfernt worden war. Weitere Hilfe für die Partnerstadt wird gegenwärtig in Ilsenburg angestrebt.

Ilsenburg - Ondrij Smaljuk, Bürgermeister in Kremenez, kam am Donnerstag mit zwei Helfern persönlich nach Ilsenburg, um das Hilfspaket abzuholen. Was das Trio in den Transporter lud, ist für die ukrainische Stadt sehr wichtig.