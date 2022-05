Ilsenburger wollen Kontakte zum ukrainischen Kremenez vertiefen

Ilsenburg - Kremenez ist ein schmuckes Städtchen mit netten Menschen. Das haben bisher all jene Ilsenburger bestätigt, die privat oder in offizieller Mission die Ilsenburger Partnerstadt im Nordwesten der Ukraine besucht haben.

Allerdings sind die anfangs optimistisch stimmenden Kontakte zwischen den Partnerstädten weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Coronapandemie mit all ihren Einschränkungen in beiden Ländern lässt kaum einen Austausch zu. Und nicht zuletzt aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen zwischen der Ukraine und Russland haben die Menschen in Kremenez gegenwärtig auch andere Probleme. Da gehe es schon zu Herzen, berichtete Karl Berke, dass der größte Weihnachtswunsch der sich im Grundschulalter befindenden Tochter von Dolmetscherin Irina Ivaskevitsch darin bestehe, dass ihr Papa nicht in den Krieg ziehen müsse.

Hoffen auf eine friedliche Lösung

Diese Entwicklungen waren Gesprächsthema der Ilsenburger, die sich bei Karl Berke trafen. Aber sie hoffen auf eine friedliche Lösung und haben das erste Ziel ihrer Arbeit darin formuliert, erst einmal auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zu gehen, mit denen die Kontakte gefestigt werden können.

Katrin Kuthe, Lehrerin an der Ilsenburger Sekundarschule, erinnerte an die bereits bestehenden Verbindungen zu Schulen in Kremenez, die aber coronabedingt auf Eis liegen. „Wir haben die Pläne, die vor der Pandemie geschmiedet wurden, aber noch nicht ad acta gelegt. Wir hoffen nach wie vor, sie irgendwann umsetzen zu können. Wir sind bereit“, sagte die Pädagogin und erinnerte an die Möglichkeit eines Schüleraustausches.

Offizielle Kontakte

Ordnungsamtsleiter Henri Fischer sowie der während der Zusammenkunft nicht anwesende Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) wollen sich weiter für den Austausch auf offizieller Ebene einsetzen. Familiäre Bindungen führten dazu, dass sich auch Christa Gropp für die Partnerschaft engagieren möchte. Und Christin Alshut, Geschäftsführerin der Ilsenburger Tourismus GmbH, kam ebenfalls vor zweieinhalb Jahren mit sehr guten Erinnerungen aus Kremenez zurück. Daher wolle sie „auf ihrer Strecke“ die Partnerschaft mit den Kremenezern unterstützen.

Am Ende des etwa 90-minütigen Treffens waren alle Anwesenden bereit, sich in die Festigung der Kontakte mit den Ukrainern einzubringen. Jetzt geht es erst einmal darum, konkrete Ziele zu erarbeiten. Karl Berke wurde beauftragt, über Irina Ivaskevitsch die Ukrainer von der Initiative zu informieren. Die Dolmetscherin solle ihrerseits in ihrer Heimatstadt nach Möglichkeiten des künftigen Austauschs suchen, denn als zweites Ziel haben sich die Ilsenburger für den Sommer eine Reise nach Kremenez vorgenommen. Dort wollen sie vor Ort ausloten, was unter den dann vorherrschenden Möglichkeiten realisierbar ist und wo Interessen beider Partner zusammengeführt werden können. Dabei waren sich die Ilsenburger auch sicher, dass es in vielen Dingen nur eines Anstoßes bedarf und die Projekte dann eine gewisse Eigendynamik annehmen.

Mitstreiter sind herzlich willkommen

Die Initiatoren waren sich auch darin einig, dass ihre Pläne eine rein private Initiative seien. Das jüngste offizielle Projekt – die Stadt Ilsenburg hatte bei der Finanzierung eines Straßenreinigungsfahrzeugs für Kremenez aus einem EU-Fördertopf geholfen – habe derart viel Antrags- und Bestätigungspapier verschlungen, dass solche bürokratischen Auswüchse mit der jüngsten Initiative verhindert werden sollen.

Die sechs Ilsenburger – Bürgermeister Denis Loeffke inbegriffen – sind nicht nur offen für neue Ideen, sondern auch für Menschen, die sich und ihr Engagement einbringen möchten. Mitstreiter müssen nicht unbedingt in Ilsenburg wohnen, so der Tenor während der Zusammenkunft. Wichtig sei allein der Wille, die freundschaftlichen Beziehungen zu Kremenz ausbauen und sich dabei auch persönlich einbringen zu wollen.

Wer dabei helfen möchte, kann sich mit Karl Berke in Ilsenburg in Verbindung setzen. Ein nächstes Treffen der Initiatoren soll es im Frühjahr geben, ein Termin steht aber noch nicht fest.