Von Hochwasserschutz über Wohnraum bis hin zu sanftem Tourismus: Diese Ziele setzt sich Denis Loeffke (CDU) als Ilsenburgs Bürgermeister. Die Wahl ist am 4. Juni.

Ilsenburg - Gewinnt er die Bürgermeisterwahl in Ilsenburg, hat sich Denis Loeffke diese Punkte ganz oben auf die Fahnen geschrieben: „Den sozialen Frieden und die Bodenständigkeit in Ilsenburg und den Ortsteilen, die Lebensqualität, die wir uns erschaffen haben, erhalten“, kündigt der Christdemokrat an. Das beginne für ihn schon bei den jüngsten Einwohnern. „Ich verspreche, dass jeder einen Krippen- beziehungsweise Kita-Platz im Stadtgebiet bekommt“, versichert er.