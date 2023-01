Im Forstamtsweg in Elend gilt künftig Tempo 30

Am Forstamsweg und in der Straße Am Wiesengrund soll künftig Tempo 30 gelten.

Elend - Am Fostamtsweg in Elend soll künftig Tempo 30 gelten. Damit geht ein Wunsch der Anwohner in Erfüllung. „An den Wochenenden und in den Ferien ist es hier sehr voll“, sagt etwa Jens Nitschke. „Manches Mal sind hier 50 Motorräder auf einmal durchgerauscht.“ Dabei sind der Forstamtsweg und die angrenzende Straße Am Wiesengrund reine Wohnstraßen.