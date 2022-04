Ski- und Schlittenverleih Hier können im Harz Ski und Schlitten ausgeliehen werden: Darauf sollte man achten!

Wenn der Winter endlich angekommen ist, dann geht es ab zum Ski­fah­ren, Snow­boar­den, Langlauf oder Rodeln in den Harz. An ver­schie­de­nen Aus­leih­sta­tio­nen gibt es alles, was das Win­ter­sport­herz begehrt. Sportkoordinator Thomas Hedderich vom Skiverband Sachsen-Anhalt erklärt, worauf beim Ausleihen der Ausrüstung geachtet werden sollte.