Essen im Harz Im Hexenhaus am Wernigeröder Westerntor ist argentinisches Mini-Restaurant eingezogen

In Wernigerode im Harz gibt es eine neues gastronomisches Angebot. Im Hexenhaus am Westerntor werden künftig argentinische Spezialitäten angeboten. Was im Mini-Restaurant „MeinEcke“ auf der Speisekarte steht.