In Allrode lernt man, Fledermäuse am Ruf zu unterscheiden

Fledermäuse sind in Deutschland streng geschützt. Um dies zu gewährleisten, muss man wissen, wo sich welche Arten aufhalten. Das ist gar nicht so einfach.

Die Zweifarbfledermaus ist eine von vier Arten, die sich anhand ihrer Rufe nur schwer voneinander unterscheiden lassen. In Allrode konnte man von Experten lernen, wie es funktioniert.

Allrode - Die Zweifarbfledermäuse haben sich nicht blicken lassen. „Das Wetter war ungünstig – doch die anderen Arten sind uns ins Netz gegangen“, sagt Bernd Ohlendorf. In Allrode hat sich der Leiter der Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt mit 20 Seminarteilnehmern am Wochenende auf die Lauer gelegt, um ihnen zu zeigen, welche Flugtiere in der Region unterwegs sind.