In der Wärmestube in Halberstadt landet Nächstenliebe auf dem Teller

Rezeptvorschlag aus der Wärmeküche in Halberstadt von Maria Oppermann (rechts) und Antje Schmidt: Kartoffelsuppe mit Kassler. Werktags essen durchschnittlich 30 Personen mittags in der karitativen Einrichtung am Franziskanerkloster.

Halberstadt - Es ist kurz vor 12 Uhr am Mittag. Aus der Küche dringt ein verführerischer Duft in die anderen Räume des Containers. Immer wieder schauen Neugierige durch die geöffnete Tür oder die Durchreiche in den Kochbereich. Was wird heute serviert? Bei vielen ist der Hunger groß – ist es doch oft die einzige richtige Mahlzeit am Tag. „Wer hier her kommt, tut es aus der Not heraus“, sagt Antje Schmidt, während sie die Suppe umrührt. Sie ist Köchin in der Wärmestube in Halberstadt.