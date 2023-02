Polizisten, Mexikaner und Prinzessinnen bevölkerten am Rosenmontag die Grundschule in Elbingerode. Die Schüler erlebten eine närrische Feier.

Elbingerode - Normalerweise steht für die Grundschüler in Elbingerode am Montag Mathe, Deutsch und Sachkunde auf dem Stundenplan. Nicht so an diesem Montag. Es war schließlich Rosenmontag, und so ging es hoch her im unteren Grundschulgebäude.