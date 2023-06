Intel in Magdeburg, Daimler in Halberstadt - und was ist mit Wernigerode? Gewerbegebiete wie Im Smatvelde bleiben weitestgehend leer. Oder trügt der Schein?

Wernigerode - Gähnende Leere in Wernigerodes Gewerbegebieten? Warum tut sich nichts in Wernigerode?“, will ein Einwohner in der Sitzung des Stadtrats wissen. „In anderen Gewerbegebieten in Sachsen-Anhalt wird gebaut ohne Ende. „Warum passiert hier in Wernigerode nichts?“, so der Wernigeröder