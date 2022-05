„Ingrids Blumenshop“ in Elbingerode schließt nach 25 Jahren

Ingrid Reichardt ist mit ihrem Blumenladen eine Institution in Elbingerode. Nun schließt sie nach 25 Jahren ihr Geschäft für immer.

Ingrid Reichardt (Mitte) bietet ihren treuen Kundinnen Ursel Flohr, Ruth Lübke (von links) und Karola Rößler (vorn) Pflanzen an.

Elbingerode - Seit 25 Jahren ist sie eine Institution in Elbingerode. Vor einem Vierteljahrhundert hat Ingrid Reichardt ihren Laden unter dem Namen „Ingrids Blumenshop“ am Markt eröffnet. Am heutigen Freitag schließt die 69-Jährige zum letzten Mal ihre Ladentür für ihre treue Kundschaft auf. „Nun ist Schluss“, sagt die Händlerin.