Innovationen, made in Mittelgebirge: Diese  Studiengänge können nur im Harz belegt werden

Region Harz - Wer erst einmal fertig ist mit der Schule, möchte oft mit der Kindheit auch den Heimatort hinter sich lassen. Dann heißt es, die Welt zu erkunden. Oder zumindest einmal in Deutschland über den Rand der bekannten Region hinauszuschnuppern. Das geht im Studium besonders gut. Als Studienorte versprechen etwa die Humboldt-Universität in Berlin, die Ludwig-Maximilians-Uni in München oder die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg eine umfassende Ausbildung mit Renommee in altehrwürdigen Gemäuern. Doch auch an den Hochschulen im und um den Harz herum können Studieninteressierte Inhalte lernen, die kaum an einem anderen Ort in Deutschland gelehrt werden. An der Hochschule Harz, der TU Clausthal und der Hochschule Nordhausen sind wir fündig geworden. Dabei zeigt sich: Fragen der Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit, die in der Politik noch diskutiert werden, sind längst an den Hochschulen angekommen.