Seine Fotos schmücken Kalender und Ausstellungen. Auf Instagram folgen ihm über 5.000 Menschen. Michael Lumme aus Abbenrode ist regelmäßig im Harz auf Fototour. Welche Orte und Landschaften er am liebsten vor der Linse hat und auf was Hobbyfotografen im Harz im Winter achten sollten, wird hier verraten.

Für Instagram & Co. - Die schönsten Fotospots im Harz verrät Hobbyfotograf Michael Lumme

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/Goslar - Wenn Michael Lumme auf Fototour geht, ist es meistens sehr früh oder sehr spät am Tag. "Dann ist alles noch ganz ruhig", sagt der Hobbyfotograf aus Abbenrode der Volksstimme am Telefon. Er könne sich dann ganz auf das Motiv in der Harzer Natur konzentrieren. Landschaftsaufnahmen seien sein Steckenpferd, berichtet der 46-Jährige.