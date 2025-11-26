Ein Musiker aus Veckenstedt (Harz) erfüllt Träume: Daniel Schad sammelt alte Instrumente für junge Talente in Indien. Die Spenden sollen Kirchenmusikern eine Chance geben, die sich selbst kein Instrument leisten können. Warum das Projekt so besonders ist.

Daniel Schad, ehemaliger Musiker der Staatskapelle in Halle, wohnt in Veckenstedt und sammelt zurzeit Musikinstrumente für ein besonderes Projekt.

Veckenstedt. - Beruflich ist Daniel Schad eigentlich schon im Ruhestand. Der Berufsmusiker, der zuletzt in der Staatskapelle Halle die Erste Geige spielte, hat sich mit seiner Lebensgefährtin vor einiger Zeit in Veckenstedt niedergelassen. Von Ruhestand ist dort aber nicht viel zu spüren, denn Daniel Schad stellt sich weiter sehr stark ehrenamtlich in den Dienst der Musik. Mal hilft er, wenn Not am Mann ist, in Harzer Orchestern aus, mal gibt er eigene kleine Konzerte, und er besetzt auch das Gemeindebüro der evangelischen Kirche in Veckenstedt.