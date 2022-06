Internetausfall nach Kabelschaden im Harzkreis

Seit Montagnacht klagen zahlreiche Kunden im Harz - insbesondere in Wernigerode - über gestörte Internetleitungen. Worin die Ursache bestand und wie lange die Nutzer offline waren.

Harzkreis/Wegeleben/Wernigerode - Seit Montagnacht ist es in der Internet-Versorgung im Harzkreis punktuell zu Problemen und Störungen gekommen. So berichteten einzelne Nutzer – beispielsweise vom Anbieter 1&1 in Wernigerode – von gänzlichen Internet- und Telefonieausfällen.