Die Harzer Kleinstadt Ilsenburg wird bald zum Treffpunkt der Schwarzen Szene: „Kill the Light“ feiert Premiere. Was die Besucher neben dem Bühnenprogramm erwartet – und wie eine Jugendliebe damit zusammenhängt.

Beim Festival "Kill the Light" in Ilsenburg tritt unter anderem die finnische Dark-Rock-Band The 69 Eyes auf.

Ilsenburg. - Auf Ilsenburg kommen dunkle Zeiten zu – und das ist für Musik-Fans eine gute Nachricht. Das Festival „Kill the Light“ feiert Premiere in der Harz-Stadt. Die Besucher dürfen sich auf fünf internationale Bands und Überraschungen freuen.