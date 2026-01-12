weather schneeregen
Veranstaltungstipp in Ilsenburg Jetzt wirds düster: Goth-Festival „Kill the Light“ feiert Premiere im Harz

Die Harzer Kleinstadt Ilsenburg wird bald zum Treffpunkt der Schwarzen Szene: „Kill the Light“ feiert Premiere. Was die Besucher neben dem Bühnenprogramm erwartet – und wie eine Jugendliebe damit zusammenhängt.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 12.01.2026, 18:47
Beim Festival "Kill the Light" in Ilsenburg tritt unter anderem die finnische Dark-Rock-Band The 69 Eyes auf.
Beim Festival "Kill the Light" in Ilsenburg tritt unter anderem die finnische Dark-Rock-Band The 69 Eyes auf. Foto: Silke urg

Ilsenburg. - Auf Ilsenburg kommen dunkle Zeiten zu – und das ist für Musik-Fans eine gute Nachricht. Das Festival „Kill the Light“ feiert Premiere in der Harz-Stadt. Die Besucher dürfen sich auf fünf internationale Bands und Überraschungen freuen.