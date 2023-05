In der Ilsenburger Harzlandhalle haben sich die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Stadt in einem öffentlichen Forum vorgestellt.

Ilsenburg - Mit einem großen Stühlerücken hat die Vorstellungsrunde der beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. Juni in Ilsenburg begonnen. Das Besucherinteresse war erwartungsgemäß groß. Dass aber mehr als hundert Besucher in die Harzlandhalle kamen, hatte im Vorfeld niemand erwartet. Und es waren nicht nur Menschen, die am 4. Juni Stimmrecht haben. Auch Besucher aus vielen Dörfern und Städten der Umgebung besuchten die Veranstaltung.