Der Elbingeröder Carneval Verein „Grün-Weiß“ feiert wieder Karneval. Geboten werden den Gästen Büttensitzungen sowie Kinder- und Seniorenkarneval mit viel Programm. Die Senioren werden wieder mit Bussen nach Rübeland gefahren.

Karneval 2026 im Oberharz: Was Elbingeröder Verein seinen Gästen dieses Jahr bietet

Wie 2025 können sich Besucher auch dieses Jahr auf Tanzeinlagen freuen.

Elbingerode/Rübeland. - Der Elbingeröder Carneval Verein (ECV) „Grün-Weiß“ startet wieder durch. Nach dem Auftakt am 11.11.2025 stehen zur 54. Session mit zwei Büttensitzungen, dem Senioren- und Kinderkarneval wieder viele Höhepunkte in der fünften Jahreszeit an.