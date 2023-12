Der Kartenvorverkauf startet im Januar. Für Senioren bietet der Elbingeröder Carneval-Verein wieder einen Bustransfer zum Veranstaltungsort im Goethehaus in Rübeland an (Haltepunkte und Zeiten im Text).

Elbingerode - Der Elbingeröder Carneval-Verein (ECV) „Grün Weiß“ feiert seine mittlerweile 53. Session unter dem Motto „Die ECV-Traumfabrik: Hollywood im Goethehaus“. Dazu lädt der ECV zu vier Veranstaltungen im Februar 2024 ein.

Alle Veranstaltungen finden im Goethehaus in Rübeland statt

Los geht es mit der Abendveranstaltung am Samstag, 3. Februar, um 19.19 Uhr. Am darauffolgenden Tag, Sonntag, 4. Februar, beginnt um 15.11 Uhr der Karneval für die Senioren. Eine weitere Abendveranstaltung findet am Samstag, 10. Februar, statt. Diese beginnt um 19.19 Uhr. Sonntag, 11. Februar, ist für den Kinderkarneval reserviert, Beginn ist um 15.11 Uhr. Darüber informieren der Vereinsvorsitzende Ronald Fiebelkorn und sein Stellvertreter Hans-Werner Kohlrusch.

Alle Veranstaltungen finden im Goethehaus, Märtensstraße 3A in Rübeland, statt. Für die Senioren bietet der ECV am 4. Februar wieder Bustransfers zum Goethehaus an.

Abfahrtszeiten der Busse

Der erste Bus hält in Tanne um 13 Uhr an der Eisdiele und um 13.05 Uhr am Braunschweiger Hof. In Königshütte hält der Bus um 13.25 Uhr an der Friedensstraße (Ofenbau). Gäste aus Elbingerode werden um 13.40 Uhr (Haltestelle Mertik) und aus Rübeland um 13.45 Uhr (Haltestelle Markt) abgeholt.

Ein zweiter Bus sammelt die Gäste um 13.30 Uhr in Neuwerk am Freibad ein. Anschließend hält er um 13.35 Uhr an der Haltestelle Rübeland, um 13.45 Uhr an der Haltestelle Mertik in Elbingerode und zuletzt um 13.50 Uhr an der Haltestelle Markt in Rübeland an. Ab 18 Uhr werden die Senioren vom Goethehaus wieder zurückgefahren.

Kartenvorverkauf im Januar in Elbingerode

Der Kartenvorverkauf findet im Café Köhlerliesel, Klippe 1 in Elbingerode, am Donnerstag, 11. Januar, von 10 bis 14 Uhr und am Freitag, 12. Januar, von 14 bis 18 Uhr statt.