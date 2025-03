Marode Straßen im Harz „Katastrophale“ Zustände: Frust über Schlagloch-Piste „Am Kupferhammer“ in Wernigerode

Anwohner sind genervt, Autofahrer, die die Straße Am Kupferhammer in Wernigerode entlangfahren, ebenso. Die Fahrbahn ist an vielen Stellen aufgerissen. Und das ist längst nicht die einzige Schlaglochpiste in der Harzstadt. Ist Besserung in Sicht?