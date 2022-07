Kehrmaschinen in Wernigerode sorgen für lose Pflastersteine

Wernigerode - Säubern Wernigerodes Kehrmaschinen zu intensiv in der Altstadt? An etlichen Stellen seien die Fugen zwischen dem Natursteinpflaster frei gelegt, so die Kritik von Anwohner Thomas Storm. „Manchmal vier bis fünf Zentimeter tief“, so der Wernigeröder, der sich in der Einwohnerfragestunde des Bauausschusses zu Wort meldete. „In der Unterengengasse beispielsweise sind Fugen im neu gemachten Pflaster schon wieder frei“, so Storm weiter. Ein Teil der Ringstraße nahe der Fußgängerzone sei erst 2020 nachgesandet worden. Und das Material sei schon wieder raus. „Die Kehrmaschinen zerstören unsere Straßen“, so der Wernigeröder. Inzwischen könne man einzelne Steine einfach herausnehmen. „In anderen Städten funktioniert es doch auch. Da sind die Fugen geschlossen und die Straßen trotzdem sauber.“