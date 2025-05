Mit einem neuen Projekt wird Kindern aus der Stadt Oberharz am Brocken Harzer Kultur und Tradition näher gebracht. Nach einem ersten Schnuppertag soll das Angebot nun erweitert werden.

Heimatkunde 3.0 in Benneckenstein

Die anwesenden Mitgliedern der Trachtengruppe Christel Liebetruth, Inge Ananias, Christina Hundt, Victoria Hoppe, Joana Weidner (von links) bringen Kindern in Benneckenstein das Lied „Wir sind die Harzgebirgler“ bei.

Benneckenstein/dm. - „Heimatkunde 3.0“ heißt ein neues Bildungsprojekt, das an der Grundschule in Benneckenstein gestartet ist. Rund 15 Kinder waren bei der Auftaktveranstaltung dabei.

Oberharzer Kinder studierten Gedichte auf Plattdeutsch ein

Einen Tag lang tauchten die Jungen und Mädchen „tief in die Welt der Harzer Musik, Sprache und Tradition ein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins HarzMacher. Dieser setzt das Projekt gemeinsam mit der Grundschule Benneckenstein, dem Hort des Cecilienstifts Halberstadt und der Kita Zwerge vom Berge um.

Die Kinder studierten in Workshops unter anderem das bekannte Lied „Wir sind die Harzgebirgler“ sowie kurze Gedichte auf Plattdeutsch ein. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, alle Kinder möchten weitermachen. Am 12. Mai startet das Modul Musikkultur, das immer montags um 14.30 Uhr im Hort der Grundschule Benneckenstein stattfindet, auch in den Ferien. Die Teilnahme ist kostenlos, neue Kinder aus der gesamten Oberharz-Stadt sind willkommen.

Projekt im Oberharz wird durch Bundesprogramm gefördert

„Ich möchte mich ganz herzlich bei den engagierten Eltern bedanken, die mit so viel Offenheit, Unterstützung und Neugier diesen Tag mitgetragen haben“, sagt Projektleiterin und Harzmacher-Vorstand Inga Burgmann-Zamagni. „Solche Rückendeckung von zu Hause ist entscheidend für die nachhaltige Wirkung kultureller Bildung. Der Tag war ein lebendiger Beweis dafür, wie stark regionale Kultur Kinder verbinden und begeistern kann“, führt die gebürtige Hasselfelderin weiter aus. „Wir haben nicht nur gemeinsam gesungen und gelernt, sondern Wurzeln gestärkt, die oft vergessen werden.“

Gefördert wird das Projekt mit knapp 13.000 Euro im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.