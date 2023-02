Unter dem Titel „Verschleppt nach Babylon“ führen junge Sänger und Schauspieler eine Geschichte aus Altem Testament in der Kirche auf.

Kinder ernten in Elbingerode viel Beifall für Musical-Aufführung

Voller Freude führten die Kinder in der Elbingeröder St. Jakobi Kirche das in der Musical-Freizeit einstudierte Kindermusical „Verschleppt nach Babylon“ auf.

Elbingerode - Vom Entführungsopfer zum hohen Beamten im Dienste des Königs: Die Geschichte des Propheten Daniel aus dem Alten Testament bildet den Hintergrund für das Musical „Verschleppt nach Babylon“, das am Sonntag in der St. Jakobi-Kirche in Elbingerode zu sehen war.