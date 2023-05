Das Feuer in einem neuen Ilsenburger Kindergarten hat größere Folgen als zunächst erhofft. Wie es nun auf der Baustelle im Harz weitergeht und ob der geplante Eröffnungstermin gehalten werden kann.

Ein Brand Ende April hat nicht nur das Dach einer neuen Kindertagesstätte in Ilsenburg in Mitleidenschaft gezogen.

Ilsenburg - Es war wohl der traurigste Moment der jüngsten Stadtratssitzung als Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) über die jüngsten Entwicklungen nach dem Brand in der im Bau befindlichen Kindertagesstätte am Kitzsteinteich berichtete. Ein Feuer hatte am Nachmittag des 27. April ein Segment der noch im Rohbau befindlichen Gebäude erfasst.