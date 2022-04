Kindermodengeschäft mitten in Wernigerode schließt nach zehn Jahren

Stella Fantuzzi schließt am 30. Mai ihr Kindermodengeschäft „Kunterbunt" in Wernigerode.

Wernigerode - Zwei Frauen betreten das Kindermodengeschäft „Kunterbunt“ an der Westernstraße. Die Kundinnen besuchen Wernigerode und sind auf der Suche nach einem Mitbringsel für ihren Nachwuchs. Inhaberin Stella Fantuzzi steht den beiden Touristinnen sofort mit Rat und Tat zur Seite – nicht nur in Sachen Mode. Sie fungiert auch als Wegweiser für die beiden sowie für zahlreiche andere Besucher der bunten Stadt am Harz. Nach kurzer Zeit verlassen die beiden Damen das Geschäft wieder in Richtung Schloss. Mit dabei sind Langarmshirts aus dem Kindermodengeschäft.