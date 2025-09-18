Zur Eröffnung des Kulturzentrums „Spinn-Stube“ in Benneckenstein kehrt das Kino in das Oberharz-Städtchen zurück. Dieses Mal unter freiem Himmel. Welchen Standort sich die Initiatoren dafür ausgesucht haben.

Kino kehrt nach Benneckenstein zurück: Filmklassiker werden an historischem Ort gezeigt

Im Open-Air-Kino werden in Benneckenstein drei Filme gezeigt, unter anderem „Harzsymphonie“ aus dem Jahr 1938.

Benneckenstein. - Mit der „Spinn-Stube“ wird erstmals am Freitag, 19. September, ein neues Begegnungs- und Kulturzentrum mit Veranstaltungen und künstlerischen Formaten an der Straße Oberstadt 6 in Benneckenstein eröffnen. Im Rahmen des Eröffnungswochenendes planen die Initiatoren die Wiederbelebung des Kinos in der Oberharz-Stadt. Nun ist der Standort des Lichtspielhauses bekannt.