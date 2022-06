Kita Benneckenstein wird erst im Frühjahr fertig

Die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte in Benneckenstein verzögert sich. Der Umzug erfolgt deshalb erst 2022. Ein Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Benneckenstein - Das Gebäude mit seinen zwei Stockwerken steht, das Dach leuchtet rot unter einer dünnen Schneedecke. Der Neubau der Kindertagesstätte in Benneckenstein ist seit der Grundsteinlegung Anfang September sichtbar gewachsen. Doch die „Zwerge vom Berge“, wie die Einrichtung heißt, können erst im kommenden Frühjahr ihr neues Haus in Besitz nehmen. „Es wird in jedem Fall eine Verzögerung geben“, sagt Markus Krause, technischer Leiter des Cecilienstifts. Die Halberstädter haben seit Anfang 2020 die Trägerschaft für die Benneckensteiner Kita inne.