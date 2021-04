Kita-Neubau in Benneckenstein bekommt eine Sauna

In Benneckenstein ist eine neue Kindertagesstätte in Planung. Diese soll unter anderem über Themenräume und eine Sauna verfügen.

Benneckenstein. Zwei Etagen, die per Aufzug verbunden sind, Themenräume für Nachwuchsarchitekten und Forscher sowie eine Sauna: Der Neubau der Kindertagesstätte in Benneckenstein bietet den künftigen Nutzern einiges, was nicht jede Einrichtung vorweisen kann. Ende April soll der Startschuss für das Projekt fallen, das bereits seit Jahren geplant wurde und nun vor der Verwirklichung steht.

Verantwortlich zeichnet das Diakonissen-MutterhausCecilienstift Halberstadt als Träger der Kita. Anfang 2020 hat das soziale, diakonische Unternehmen die Benneckensteiner Kita übernommen. „Wir hatten einen schönen Start“, sagt Vorstand und Verwaltungsdirektor Holger Thiele. Die Corona-Pandemie habe zwar einiges durcheinander gewirbelt, doch die Neubau-Pläne sind davon nicht betroffen. Die Grundzüge der Planung habe man gewissermaßen „geerbt“, sagt Thiele. Was die Oberharzer Stadtverwaltung und das Hasselfelder Ingenieurbüro Böhnke ausgearbeitet hatten, habe man sich genau angesehen und sei von dem Konzept überzeugt.

Das Bauvorhaben hat unlängst Planer Günther Böhnke im Ortschaftsrat Benneckenstein vorgestellt. Die neue Kita wird demnach ein zweigeschossiges Gebäude, das in Modulbauweise auf einer Fläche von 20 mal 30 Metern errichtet wird. Zwei Etagen seien nötig, da das Grundstück nicht allzu groß sei. „Wir hätten sonst zu wenig Außengelände gehabt“, erläutert Holger Thiele vom Cecilienstift. Ansonsten sei aber der Platz in der Ortsmitte, in unmittelbarer Nähe zu Schule und Turnhalle, sehr gut geeignet für den Neubau. „Das ist ein sehr schöner Standort für die Kita“, so Thiele.

Kurze Bauzeit durch Module

Für die Modulbauweise sprächen die guten Erfahrungen, die zum Beispiel mit dem Awo-Kindergarten in Hasselfelde gemacht worden seien, so der Verwaltungsdirektor weiter. Ebenso spiele der Faktor Zeit eine wichtige Rolle: „Dadurch ist eine kurze Bauzeit möglich“, erklärt Günther Böhnke. Die Module würden vorgefertigt, wie Container mit einer Seitenlänge von bis zu acht Metern, und würden ab Werk eingerichtet – „mit Tapete, Fliesen und Installationen“, so der Planer. Bei herkömmlicher Bauweise würde es mehr als ein Jahr dauern, bis das Gebäude steht.

Ende April sollen die Arbeiten mit der Errichtung der Fundamente starten. Danach spielt sich der Bauprozess weitgehend in einem Werk bei Köln ab, in dem die Module hergestellt werden. Gut drei Monate werde es voraussichtlich dauern, bis die neuen Räume in den Harz transportiert und aufgestellt werden können. „Wir sind guten Mutes, dass wir bis Ende des Jahres damit fertig sind“, sagt Holger Thiele. Der Umzug der Einrichtung könnte dann im neuen Jahr erfolgen.

Dann werden Kinder und Erzieher das alte Gebäude am Ortsausgang Richtung Trautenstein verlassen. Es sei zwar an sich sehr schön, sagt Thiele, für den Betrieb einer Kita aber nicht geeignet. Die Räume verteilten sich über vier Etagen, die Aufteilung sei der sozialen Gruppenarbeit nicht zuträglich. Neben baulichen Mängeln hätten aber vor allem die Auflagen in puncto Brand-schutz den Ausschlag gegeben. Diese hätte man am bisherigen Standort nicht oder nur unter sehr großem Aufwand erfüllen können. Daher hatte die Stadt, die angesichts ihrer finanziellen Situation den Neubau nicht hätte stemmen können, nach einem freien Träger gesucht, der das Projekt schultern kann (die Volksstimme berichtete).

Millioneninvestition für mehr Kinder

Für das Cecilienstift ist es nach Einrichtungen in Halberstadt, Wernigerode und im Huy die elfte Kindereinrichtung. Die Zahl der angemeldeten Kinder steige, sagt Thiele: 84 werden derzeit betreut, fast die Hälfte im Hort. Der Träger setzt auf weiteres Wachstum – der Neubau bietet 85 Plätze in Kindergarten und Hort. Das gibt es nicht umsonst: Rund 3,9 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Etwa 1,25 Millionen Euro fließen als Fördergeld vom Land, den Rest bringe der Träger auf. Die Stadt sei „in die langfristige Finanzplanung eingebunden“, so Thiele, der die Zusammenarbeit mit Rathaus und Planern lobt. „Die Finanzierung ist gesichert, die Verträge sind geschlossen“, betont auch Günther Böhnke.

Für das Geld bekommen die künftigen Nutzer einiges geboten. Im Erdgeschoss sei eine Begegnungshalle geplant, in der Eltern und Erzieher miteinander sprechen und in der Veranstaltungen stattfinden können – wenn die Corona-Pandemie dies wieder zulässt. Ferner sollen ebenerdig zwei Räume für Krippenkinder sowie ein Raum der Sinne entstehen. Letzterer soll den Kindern besonderes Spielmaterial bieten, zum Beispiel Dinge aus der Natur, die ganzheitliches Lernen ermöglichen. „Da gibt es schöne Ideen, auf die sich das Erzieherteam freut“, sagt Holger Thiele.

Im Obergeschoss sind drei Gruppenräume für die Kindergartenkinder vorgesehen. Ein Aufzug verbindet die beiden Etagen, der Zugang im Erdgeschoss wird barrierefrei, ebenso wie die Sanitäranlagen. Geheizt werden soll das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, ein Gasbrennwertgerät kann in kalten Wintern dazugeschaltet werden. Balkone und Treppen schaffen eine Verbindung zum Außenbereich, ein Steg auf der Nordseite führt von der Kindertagesstätte zum Schulgelände und zum Hort, den das Cecilienstift ebenfalls betreibt.

Bauen und experimentieren

Mehrere Themenräume ergänzen das Angebot. Um Bau und Konstruktion geht es in einem Raum, in einem anderen um Energie und Forschung: Kinder können dort mit Wasser, Licht, Luft und Farbe experimentieren. Die Lernwerk-statt bietet verschiedene Möglichkeiten in puncto Musik, bildender Kunst und Sprache. Verbunden werden die Zimmer durch sogenannte Mäuselöcher – Tunnel, die in die Nachbarthemenräume führen.

Eine Besonderheit ist die Sauna, auf die der Träger großen Wert lege, so der Verwaltungsdirektor. Im Konzept der Einrichtung, an dem das Team um Leiterin Victoria Hoppe arbeitet, sollen die Themen Wald und Natur eine große Rolle spielen. Nach Exkursionen in den Herbst- und Winterwald und nach dem Rodeln sei ein Saunabesuch wohltuend und stärke das Immunsystem, so Thiele. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat kein Kindergarten im näheren Umkreis“, freut sich Bürgermeister Kay Rogge (parteilos).