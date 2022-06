Klavierwettbewerb „Neue Sterne“ beginnt Wernigerode

In wenigen Tagen werden wieder die besten Pianisten in Wernigerode gesucht. Die Organisatoren berichten, wie der Wettbewerb in der Corona-Pandemie abläuft.

Wernigerode - Der Countdown läuft. In elf Tagen werden in Wernigerode wieder neue Sterne am Pianistenhimmel gesucht. Austragungsort des siebten Internationalen Klavierwettbewerbs „Neue Sterne“ wird neben der Kreismusikschule Harz am Wernigeröder Bahnhofsplatz auch das Konzerthaus Liebfrauen sein, das am morgigen Donnerstag eröffnet wird.