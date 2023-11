Die GWW Wernigerode hat einen Wohnkomplex zu einem Mehrgenerationenhaus saniert. Warum im Innenhof am Walther-Grosse-Ring 22 bis 25 nun der erste Klimagarten eröffnet wurde.

Klimagarten entsteht in Wernigerode

GWW-Chef Christian Zeigermann (2. von rechts) und die Verantwortlichen der Stadt Wernigerode setzen große Hoffnungen in den ersten Klimagarten, der nicht der letzte seiner Art bleiben soll.

Wernigerode. - Der Wohnblock am Walther-Grosse-Ring 22-25 stand jahrelang leer und sollte eigentlich für einen Parkplatz weichen. Doch kurz vor dem Abriss, traf die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) die Entscheidung, dass das Gebäude stehenbleibt und umfassend, auch energetisch, saniert wird. Aber nicht nur dieser und die umliegenden Blocks haben in den vergangenen drei Jahren eine Frischzellenkur bekommen – der Innenhof ebenfalls. Dort wurde nun der Klima-Garten eröffnet.

Aber was genau ist ein Klima-Garten? Der neugestaltete Innenhof ist in fünf Bereiche gegliedert. Zum einen gibt es zehn Mietergärten. Sechs von ihnen sind bereits an die Bewohner des Walther-Grosse-Rings vergeben.

Bei der Eröffnung haben sie in Zusammenarbeit mit dem Hagebaumarkt von der GWW-Prokuristin Kristin Grunewald Gutscheine erhalten. Auf die Frage, was sie künftig in ihrem Garten anpflanzen werde, antwortet eine Anwohnerin: „Viele Kräuter, Kürbis. Alles muss schön bunt sein.“ Darüber hinaus möchte sie die erste Ernte mit allen Mietern teilen.

Sportmöglichkeiten

Zudem wurde im Innenhof der Wohnblöcke ein Badminton-Feld errichtet, das zu sportlichen Aktivitäten einlädt. Auf dem nahe gelegenen Spielplatz kann sich die jüngere Generation ebenfalls ordentlich austoben.

Des Weiteren gibt es bei der im Dunkeln beleuchteten Installation „Paxkreis“, geschaffen von Stephan Klaube, gemeinsam für Jung und Alt vieles zu entdecken. Zwölf gesetzte Stein sollen den Kreislauf des Jahres symbolisieren. Zudem ist die Installation auch in Ost-West ausgerichtet. „Ich möchte mit diesem Lichtpunkt zeigen, wie schön es ist, mit verschiedensten Menschen zusammenzuarbeiten, und einfach ein Feld schaffen, wo Menschen zusammenkommen, sich auch mal hinsetzen, wenn alles begrünt ist“, sagt der Künstler.

Die Idee für das Innenhof-Konzept stammt von der Landschaftsarchitektin Catharina Bankert-Hahn aus Halle. Die Umsetzung allein habe gerade einmal zehn Wochen in Anspruch genommen. „Das Besondere ist hier, dass wir Ökologie, Gestaltung, Technik und die soziale Komponente miteinander kombiniert haben“, sagt sie. Demnach verbinden schmale, wenig versiegelte Wege die unterschiedlichen Bereiche. Zudem bleibe alles Oberflächenwasser im Hof. Darüber hinaus wurden unterschiedliche Elemente der Landschaftsgestaltung eingesetzt – so gibt es kleine Brücke, Mulden, Hügel und unterschiedliche Bepflanzungen, die dann im Frühjahr den Hof in Grün strahlen lassen. Catharina Bankert-Hahn bedankt sich für das „rasante Genehmigungsverfahren“ und für die Umsetzung durch die Firma Hornburg.

Nachhaltig bauen im Bestand

Der Wohnblock am Walther-Grosse-Ring 22-25 wurde durch den Industriebau Wernigerode umfassend saniert. Zur Eröffnung sagt der Geschäftsführer Michael Trutmann: „Uns hat es gefreut, dass wir hier vor Ort auch mal zeigen können, dass man auch in Bestandsbauten neu nachhaltig bauen kann.“ Zwar mussten die Wände, die nicht immer lotrecht waren, ausgebessert werden. „Aber wir und die Firmen, die daran beteiligt waren, haben das, denke ich, sehr gut hinbekommen“, resümiert Michel Trutmann.

Die Wernigeröder Stadtwerke haben die Dächer der Wohngebäude in der angrenzenden Dr.-Jacobs-Straße 6 bis 8 mit Photovoltaik-Platten ausgestattet, berichtet René Reulecke, Leiter netztechnische Dienstleistungen beim kommunalen Energieversorger. „Seit November 2022 versorgen wir dieses Objekt aus der PV-Anlage mit Mieterstrom“, sagt er weiter.

Mieterstrom

Autark laufe die Stromversorgung jedoch nicht. „Aber auch der Reststrom wird aus dem Netz zugekauft oder besorgt und ist klimaneutral. Aktuell sind wir dran, auch die weiteren Objekte mit PV-Anlagen auszustatten. Und ab Januar werden auch die anderen Objekte sozusagen mit diesem Strom versorgt werden können“, so Reulecke. GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann ergänzt, dass man künftig alle Objekte mit PV-Anlagen ausstatten möchte. Schließlich bieten die Dächer der Wohnblöcke dafür ideale Voraussetzungen, da dort kein Schatten entsteht.

Uwe-Friedrich Albert, in Personalunion ehrenamtlicher Quartiersmanager im Stadtfeld und stellvertretender GWW-Aufsichtsratsvorsitzender, hat selbst 22 Jahre im Stadtteil gewohnt. Ihm persönlich sei wichtig, dass sich die Anwohner wohlfühlen sollen und sich nicht schämen, wenn sie sagen, dass sie dort wohnen.

„Und deswegen bin ich in dem Moment stolz, dass wir das hier als Mikroklima geschaffen haben“, sagt er. „Wir haben immer mehr und häufiger heiße Sommer und wir müssen dafür sorgen, dass Schatten da ist, dass Staub gebunden wird und dass auch das Wasser in dem Block bleibt und nicht abgeleitet wird.“ Er freue sich, was in den vergangenen Jahren vorangetrieben wurde.

Hoffnung auf mehr Lebensqualität

Auch Wernigerodes Vize-Oberbürgermeister Immo Kramer, Dezernent für Stadtentwicklung, lobt die Entwicklungen. „Ich verbinde mit ökologischen Maßnahmen immer auch Aufenthaltsqualität, Lebensqualität für all diejenigen, die wir hier in Wernigerode leben.“ Es sei wichtig, solche Ideen für andere Quartiere zu transportieren.

Bleibt die Frage, warum ein Garten bei Temperaturen um die zehn Grad Celsius eröffnet wird. „Manchmal muss man auch Gegensätzliches machen,“ erwidert Christian Zeigermann schmunzelnd. Aber eins steht für ihn fest: Der Zukunftsgarten am Walther-Grosse-Ring werde nicht der Erste und Letzte seiner Art sein.

„Das Quartier Stadtfeld war ein Modellprojekt. Und wir haben gesagt, das möchten wir gerne auf all unsere Quartiere übertragen. Der Grundsatz besteht darin, dass der Wohnort lebenswert sein soll“, sagt der GWW-Geschäftsführer.