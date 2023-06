Wer in Wernigerodes Altstadt eine Photovoltaikanlage installieren will, hat bislang schlechte Karten. Der Denkmalschutz verbietet das. Ist das für Wernigerode noch zeitgemäß?

Klimaschutz gegen rote Dächer: Wernigerode kämpft für mehr Solaranlagen in historischer Altstadt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Hoch oben – vom Wernigeröder Schloss aus - bietet sich ein schöner Blick auf die Altstadt mit ihren Jahrhunderte alten Fachwerkhäusern und den roten Ziegeldächern. Noch verübeln Solaranlagen nicht die Sicht. Denn Solaranlagen sind in der Altstadt bislang per Satzung verboten gewesen. Wernigerodes Stadtrat hat dieses Verbot ausgehebelt. Was sich dadurch geändert hat: