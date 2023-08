So will sich Wernigerode an den Klimawandel anpassen

Der Blick auf die Fachwerkstadt Wernigerode könnte sich in wenigen Jahren ändern: In der Altstadt sollen Solaranlagen an Gebäuden möglich werden, auch mehr Grün an Fassaden soll entstehen.

Wernigerode - Erik Lembke hat sich eine Jacke übergezogen und geht ein Stück voran. Durch die Straßen von Wernigerode, vorbei an Geschäften. An einem Parkhaus bleibt er stehen: „Das hier ist ein gutes Beispiel. Die Fassade ist grün bewachsen, und nicht nur mit Efeu. So wird im Sommer die Hitze abgepuffert und im Winter Wärme aufgenommen.“ Das bewachsene Haus ist Teil eines Puzzles, mit dem sich Wernigerode gegen die Folgen des Klimawandels wappnen will. Auch in der Fachwerkstadt im Harz sind die Hitzewellen und extremen Regenfälle häufiger geworden. Wie andere Kommunen sucht sie Antworten darauf, wie sich Städte an den Klimawandel anpassen können.