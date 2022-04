Kloster Michaelstein in Blankenburg bietet zu Silvester Konzerte

Blankenburg - Es gehört zu den Traditionen zum Jahreswechsel in Blankenburg: das Silvesterkonzert im Kloster Michaelstein. Doch in diesem Jahr war lange Zeit nicht klar, ob es angesichts der Corona-Lage erklingen kann. Nun kam kurz vor dem Fest die gute Nachricht: „Wir hoffen zuversichtlich, dass das Konzert tatsächlich stattfinden kann, und tun alles für die Gesundheit unserer Besucher“, kündigte Kommunikationschef Wolfgang Heger an. „Wir halten für die geplanten Konzerte am 31. Dezember exakt die Regeln der geltenden Verordnung ein: Es gilt also 2G plus.“