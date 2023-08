Fachwerkbau mit Studentenklub steht zum Verkauf Kneipe, Restaurant, Ferienwohnung? Was wird aus Wernigerodes Malzmühle-Villa?

Einst gingen Wernigerodes Nachtschwärmer in der Malzmühle-Lounge ein und aus. Jetzt soll die Villa am Westerntor verkauft werden. Was steckt dahinter?