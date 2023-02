Der junge Afghane Mohammad Darwishi soll nach Abschluss seiner Tischlerlehre in Elbingerode ausreisen. Das ist absurd.

Von Menschen wie Mohammad Darwishi liest und hört man immer wieder: Sie sind nach Deutschland geflüchtet, haben die Jahre, in denen sie geduldet wurden, gut genutzt – so wie der afghanische Tischlergeselle, der in Elbingerode sein Auskommen gefunden hat. Sie haben gelernt, gearbeitet, eine Existenz aufgebaut – nur damit diese durch Post vom Amt zerstört oder zumindest ins Wanken gebracht wird.