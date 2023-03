Kommentar zu Vorteilen und Nachteilen des Tourismus in Wernigerode: Fluch und Segen zugleich

Foto: vs

Wernigerode - Zu allererst: Wernigerode kann stolz darauf sein, dass so viele Touristen die Stadt besuchen wollen. Das zeigt, wie attraktiv Wernigerode ist. Wer möchte nicht in so einer Stadt leben? Doch der Tourismus bringt auch Probleme mit sich. Probleme, von denen viele Wernigeröder ein Lied singen können.