Kommentar zum Verbot für Gartenfeuer in Wernigerode: Diskussion ist angefacht

Hitzig diskutiert und gleich abgeschmettert: Ein Gartenfeuer-Verbot für Wernigerode scheitert bereits in der ersten Runde. Das hätte nicht passieren dürfen.

In Sachsen-Anhalt sind Gartenfeuer mittlerweile ein seltener Anblick. In den meisten Kreisen sind sie verboten - nicht aber im Landkreis Harz und der Stadt Wernigerode.

Wernigerode - Es ist ein Fehler, das Gartenfeuer-Verbot erst gar nicht in den Ausschüssen und Ortschaftsräten zur Diskussion zuzulassen. Kein Tagesordnungspunkt der jüngsten Stadtratssitzung wurde so hitzig und ausführlich debattiert, keine andere Entscheidung fiel so knapp aus. Das zeigt doch, dass die Meinung zu diesem Thema alles andere als einhellig ist, der Gesprächsbedarf groß.