Leere Schaufensterscheiben dürfen in Wernigerode nicht zum Stadtbild gehören. Im Vergleich steht die bunte Stadt am Harz freilich noch gut da: Neun verwaiste Geschäfte in der Innenstadt – für andere Kommunen sind das Wunschvorstellungen. Doch die Zahl entspricht nicht dem Standard, an den Wernigeröder und Touristen gewöhnt sind.