Am 26. Mai wird in Blankenburg ein neuer Stadtrat gewählt. Foto: Jens Müller

Straßenbau und Stadtpark - mit diesen und weiteren Blankenburger Themen befasst sich eine Volksstimme-Leserumfrage zum Wahlkampf.

Blankenburg l Am 26. Mai wird ein neuer Stadtrat für Blankenburg gewählt. Parteien und Kandidaten kämpfen um jede Stimme. Doch welches Thema bewegt Sie am meisten?



Die Ortsumfahrung Blankenburgs wird so schnell nicht kommen, doch die Bürger werden ungeduldig. Was kann die lokale Politik jetzt noch tun?



Diese und noch mehr Fragen werden in einer Volksstimme-Umfrage zur Kommunalwahl 2019 gestellt. Machen Sie mit und bestimmen Sie so die Themen des Wahlkampfes 2019. Indem Sie sich an dieser Aktion beteiligen, haben Sie zugleich die Chance, uns mitzuteilen, worum sich die Lokalpolitiker kümmern sollen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Mitbestimmen. Die Umfrage endet am 13. April 2019.



Zur Umfrage geht es hier.